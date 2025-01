Cataldi ci prova, Pongracic ci pensa: i dubbi di Palladino vero la Lazio

Unità di intenti e coesione: la Fiorentina prova a ripartire dopo la crisi di gioco e risultati che l'ha inghiottita. Lo ha fatto ieri, dopo una cena di squadra a cui hanno partecipato tutti - anche Biraghi, capitano ormai fuori rosa, e Ikoné , in uscita da Firenze - Mercoledì sera tutti a tavola insieme, il giorno dopo di nuovo in campo per preparare la gara contro la Lazio.

In questi giorni Palladino capirà se poter contare su Cataldi: l'ex biancoceleste è tornato in gruppo da un paio di giorni ed è stato protagonista anche ieri, in una parte della seduta d'allenamento terminata poi con una partitella con l'Under 18. Per l'occasione, prime prove generali in vista della Lazio, match nel quale Palladino potrebbe mettere mano a una linea difensiva spremuta più del dovuto nell'ultimo periodo. In particolare, occhi puntati su Pongracic, anche se le voci di mercato potrebbero non favorire l'inserimento di un calciatore che non gioca un minuto in campionato da fine novembre.