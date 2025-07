Caso Zaniolo: la vicenda si chiude con un patteggiamento di 15 mila euro

Scrive dunque la Figc in una nota: "A seguito dell'accordo di patteggiamento Nicolò Zaniolo è stato sanzionato con un'ammenda di 15 mila euro. All'epoca dei fatti il calciatore tesserato per la Fiorentina, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver, in occasione della gara Fiorentina-Roma Primavera, in data 26 maggio 2025, dopo essere entrato nello spogliatoio della Roma, colpito con schiaffi al collo, il calciatore Mattia Almaviva, ed in seguito dato una spinta al calciatore Marco Litti, così da cagionare ad entrambi danni fisici con prognosi di dieci giorni". Lo riporta il Corriere Fiorentino.