Moise Kean sarà assente nella prossima partita contro il Como a causa di una squalifica per due ammonizioni ricevute nel giro di pochi giorni durante il doppio confronto con l’Inter.

La sua assenza rappresenta un problema per la Fiorentina, che perde un giocatore fondamentale con 19 gol stagionali. In campionato, senza Kean, i viola hanno vinto una sola volta contro il Genoa, mentre in Europa ha giocato solo con assenze parziali.