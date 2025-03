Cappellini: “Alternanza in porta? Sciocchezza! Palladino senza comunicazione”

"Partiamo dalle certezze: l’alternanza in porta, se uno dei due è De Gea, è probabilmente la più grande sciocchezza da quando l’uomo ha inventato il portiere. Finite le certezze, restano solo dubbi. Un 3-5-2 di dubbi: perché Beltran dice «vorrei che tutti avessero la mia voglia di vincere»? Davvero Richardson è un giocatore da Fiorentina? Com’è possibile scendere in campo molli, recuperarla con carattere e poi ripresentarsi nel secondo tempo narcotizzati? Non vorrei avessimo sbagliato bustina negli spogliatoi: Caressa diceva «tutti a prendere un tè caldo», non una camomilla. E poi: Gud è l’apostrofo islandese tra le parole infortunio e mistero?