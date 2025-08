Capitolo rinnovi: “Ottimismo su Kean, Dodò complicato e su Mandragora…”

C'è dell' ottimismo sul fronte Moise Kean . Come scrive il Corriere dello Sport, i procuratori del classe 2000 hanno chiesto alla Fiorentina qualche garanzia in più, ma niente di eccessivo. Servirà solo un po’ di pazienza.

Più complicata la situazione di Dodo , rispetto a cui non sono attese novità immediate a meno di offerte ghiotte (da almeno 30 milioni di euro).

Infine Rolando Mandragora: il tempo non gioca a favore del rinnovo. Per adesso la dirigenza viola non gli ha presentato un'offerta economica ufficiale, quindi proseguono i dialoghi, nella speranza di trovare un’intesa.