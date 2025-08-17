Viola News
Capello: “Pioli mi intriga. Se Dzeko farà la differenza, non sarà bel segnale”

Capello sulla Fiorentina di Stefano Pioli
Fabio Capello, intervistato dalla Gazzetta dello Sport,ha parlato dell'avvio di questo campionato analizzando squadra per squadra. Ecco la sua idea sulla Fiorentina di Stefano Pioli: 

Mi aspetto un torneo più competitivo e difficile da leggere, anche perché diverse squadre di vertice hanno cambiato allenatore: la stessa Inter, la Roma, il Milan, l'Atalanta, la Lazio, la Fiorentina, il Torino... Tra le altre - dall'Atalanta alla Lazio, dalla Fiorentina al Bologna - chi la incuriosisce di più? Tutte possono dire la loro. L'Atalanta è una certezza da anni, ma vediamo come assorbirà il cambio di guida dopo l'era Gasperini, con Juric che deve riscattare le ultime esperienze (Roma e Southampton, ndr) poco felici. La Lazio non ha potuto fare mercato, ma non è detto che per Sarri sia uno svantaggio: ha lavorato da subito con la squadra nella sua versione definitiva. Il Bologna ha trattenuto Italiano e con Sartori riesce sempre a colmare il vuoto lasciato dalle partenze dei top. M'intriga, però, soprattutto la Fiorentina di Pioli, a cui si chiederà un cambio di passo. Dei nuovi arrivi in Serie A, chi tiene più sott'occhio? Voglio vedere se i "vecchietti" Modric, De Bruyne e Dzeko faranno la differenza. E lo dico subito: se la faranno, non sarà un buon segnale per il nostro campionato. È il momento delle previsioni: chi sarà il capocannoniere della Serie A? Se l'Inter prendesse Lookman, punterei su Lautaro. Altrimenti, il mio favorito è Lukaku. Anche se spero in un italiano, magari Kean. 

