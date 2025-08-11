Campetti – L’alternativa di Pioli: 3-5-1-1 con Ndour nel mezzo. Chi scalzerebbe?

Il tridente funziona oppure no? Forse è presto per fornire una risposta, ma di certo non è presto per preparare uno schieramento alternativo. E' quello che leggiamo oggi sul Corriere dello Sport, che al 3-4-1-2 che abbiamo visto nelle ultime uscite, con Kean e Dzeko sostenuti da Gudmundsson e la coppia Fagioli-Sohm in mediana, affianca un più "palladiniano" 3-5-1-1 con l'islandese a supporto del bomber e una mediana a tre.