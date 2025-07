CAMPETTI – Dal 3-5-2 al “modulo fantasia”, le tre idee di Pioli

Il Corriere dello Sport di oggi prova a disporre, in campo, le possibili soluzioni tattiche della nuova Fiorentina. Serve un pizzico di fantasia, chiaramente, perchè il mercato è ancora in essere e certe operazioni andranno (forse) definite. Ma intanto le prime manovre di mercato ci mostrano la direzione che società e mister Pioli hanno in testa, quella di una squadra di qualità che privilegi il gioco e la tecnica.