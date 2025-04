Cambi, mentalità e il sostegno a Fagioli: Palladino ha parlato chiaro

In conferenza stampa, Raffaele Palladino ha voluto esprimere pubblicamente la sua solidarietà a Nicolò Fagioli, coinvolto nella questione scommesse. Il tecnico ha ribadito di aver parlato spesso con il centrocampista, lodandone la sincerità e confermando la propria vicinanza umana: «Lo difenderò sempre», ha dichiarato con parole brevi ma incisive. Sul campo, Palladino ha analizzato il pareggio col Parma, giudicando la gara equilibrata e rivelando che alcune scelte, come l’ingresso di Comuzzo al posto di un attaccante, sono state dettate da esigenze fisiche e non da una mentalità rinunciataria.

Buone notizie arrivano dall’infermeria, con Colpani unico assente tra gli infortunati e il rientro di Gosens e Parisi. Palladino ha confermato che la squadra sta bene e ha lavorato con grande intensità per la sfida di Conference, sottolineando come l’obiettivo sia restare competitivi sia in campionato che in Europa: «È tutto ancora aperto», ha detto, invitando a mantenere un atteggiamento ambizioso su entrambi i fronti. Il tecnico ha anche spiegato la sua gestione dei cambi, spesso concentrata sul reparto difensivo, per garantire minutaggio e freschezza data la mole di partite ravvicinate.