Calendario, da Cagliari a Bergamo: Fiorentina, cavalcata da brividi

Il finale di stagione sarà il più impegnativo, con un calendario da brividi: nelle ultime quattro giornate, la Fiorentina affronterà Roma, Genoa, Juventus e Atalanta (in casa all’ultima giornata). A eccezione del match con la Juve il 23 novembre, il rush finale promette grande tensione, anche in relazione al cammino europeo in Conference League che potrebbe incidere sulla gestione delle forze. Lo scrive la Nazione.