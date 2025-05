Calabrese ai tifosi: “Fidatevi di Palladino. Ieri è stata la sua vittoria”

Un guizzo che ha sorpreso tutti, non certo Palladino e i suoi ragazzi sempre più convinti che lì si poteva arrivare. Certo il Lecce ha dato una mano, però la squadra viola ha saputo reagire a quel gol dell’Udinese e ribaltare la sua ultima notte di Serie A. Un successo che ora più che mai rilancia le ambizioni di società, tecnico e giocatori. E guai a chi prova a dire che questa è un’Europa minore, giocare le coppe era una condizione essenziale per dare al progetto una sua continuità. Con Palladino, ovviamente, che non ha mai avuto intenzione di andare via da Firenze. Anzi, da oggi lui e la società inizieranno a parlare di futuro, di come proseguire il lavoro fatto quest’anno. Qualcuno rimarrà qui, altri andranno via ma l’idea è di continuare a costruire. Come ha fatto Palladino quest’anno. È vero, si poteva fare di più, ma questo colpo di coda all’improvviso cancella le amarezze delle ultime settimane e restituisce alla Fiorentina e ai suoi tifosi qualcosa in cui credere. Aveva ragione Palladino, fidatevi di lui. La sua squadra lo ha fatto, lo ha seguito per tutta la stagione, non lo ha mai mollato e insieme sono tornati in Europa.