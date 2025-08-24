Cagliari, probabile formazione: Folorunsho il jolly, c’è Esposito

Il Cagliari riparte da Fabio Pisacane , l'ambiziosa scelta di Giulini. L'ex allenatore della Primavera è all'esordio in Serie A, ed è pronto a scegliere i suoi primi 11. Contro la Fiorentina non sarà semplice, visto che il mercato negli ultimi giorni ha visto partire Zortea, e Piccoli (promesso sposo proprio dei viola). Pisacane comunque ripartirà da due ex Fiorentina, come Yerry Mina e Folorunsho .

La probabile

Pisacane dovrebbe optare per un 4-3-3. In difesa non ci sono dubbi, davanti a Caprile agiranno Zappa, Mina, Luperto ed Obert. La fascia destra sarà quella di maggiore spinta. Prati e Adopo sono sicuri del posto a centrocampo, ma è la posizione di Folorunsho che cambia. Secondo il Corriere dello Sport, agurà da mezz'ala. Il tridente sarà composto da Luvumbo, Esposito e Felici. Ma non è da escludere che Folorunsho si sposti in avanti, con un altro centrocampista al suo posto.