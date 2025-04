Cagliari-Fiorentina, la probabile formazione: Gosens ok, Palladino sceglie Beltran

Dopo il caos di lunedì, con il rinvio della gara a causa della morta di Papa Francesco, questo pomeriggiola Fiorentina di Raffaele Palladinotorna in campo per continuare a credere all'Europa attraverso il campionato. Davanti, un Cagliari in piena lotta per la salvezza pronto a dare battaglia. L'allenatore viola pronto a schierare i titolarissimi con qualche cambio.