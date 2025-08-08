A prescindere dalle cessioni la Fiorentina vuole regalare a Stefano Pioli un altro rinforzo in fase offensiva che possa alternarsi a Kean. Per questo è alla ricerca di un giocatore con caratteristiche simili: giovane, con fisicità, in grado di attaccare la profondità e proteggere palla.
Caccia al vice Kean. Nazione: "Siwe low cost, ma Sphendi conosce il calcio italiano"
La Fiorentina cerca il vice Kean
Tra gli osservati c'è Siwe del Guimgamp al costo di 5 milioni e Ioannidis del Panathinaikos che però chiede 30 milioni, cifra che il club viola non è disposto a spendere. Secondo quanto riporta La Nazione la Fiorentina monitora da mesi anche Cristian Shpendi del Cesena che conosce il calcio italiano, ma ha un costo più elevato.
