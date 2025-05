Caccia al tecnico in casa viola: da De Rossi a Tudor, la scelta è ancora in bilico

La sensazione è che la Fiorentina non abbia ancora individuato un profilo prioritario. Il club, infatti, sta adottando un approccio prudente, preferendo in queste ore concentrare l’attenzione su aspetti organizzativi e contrattuali.

In questo senso si inserisce anche il rinnovo di David De Gea: l’esperto portiere spagnolo ha firmato un prolungamento di contratto fino al 2028, segno della volontà della società di mettere in sicurezza alcuni pilastri della rosa in attesa del nuovo corso tecnico.