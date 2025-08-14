Nell'edizione odierna de la Gazzetta dello Sport troviamo un corsivo di Enzo Bucchioni, che individua Fiorentina e Bologna come possibili outsider della prossima Serie A. ve ne proponiamo qualche stralcio:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Bucchioni scrive: “Pioli il Numero Uno viola. Ora servono tre acquisti”
Il corsivo
Bucchioni scrive: “Pioli il Numero Uno viola. Ora servono tre acquisti”
Il corsivo del giornalista a proposito della stagione che sta per iniziare
Di sicuro anche la Fiorentina e il Bologna la voglia di Champions League ce l'hanno ben chiara in testa. E fanno bene a pensarci. L'idea non è pazza. Del resto sia la Fiorentina che il Bologna hanno proprietà ambiziose e vogliono ritagliarsi un ruolo diverso da quello stereotipato della "società media". La Fiorentina ha adottato una strategia conservativa, l'obiettivo di convincere tutti i giocatori più importanti a rimanere a Firenze è stato centrato. Il colpo vero è Kean. E poi De Gea. È rimasto pure lui (assieme a Svilar il portiere più decisivo del campionato scorso) con la voglia di aggiungere un altro trofeo ai nove già vinti con United e Atletico. Però un Numero Uno la Fiorentina l'ha trovato e si chiama Stefano Pioli. Erano venticinque anni, dai tempi di Trapattoni, che sulla panchina viola non sedeva un allenatore con lo scudetto nel palmarès. Le difficoltà di Palladino hanno fatto tramontare l'idea del tecnico giovane. Ora Rocco Commisso si aspetta con Pioli di avere una guida finalmente forte e carismatica. Per dare a Pioli la squadra promessa arriveranno altri tre giocatori di livello alto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA