Il Kasimpasa è al centro di diverse trattative che potrebbero coinvolgere dei riscatto importanti. In particolare, il club turco dovrà valutare se esercitare l'opzione di riscatto per Barak, fissato a 6 milioni di euro, e per Brekalo, che costerebbe 3 milioni. Tra i due, Brekalo sta mostrando prestazioni superiori, con 4 gol e 2 assist in stagione.