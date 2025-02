Bove torna in campo? Abodi ci prova, ma non è facile. E si fa avanti l’Everton

Per quanto riguarda Bove, il regolamento parla chiaro: in Italia non può praticare uno sport di contatto che possa far scaturire una forte scarica dal defibrillatore sottocutaneo. Il suo caso è sotto studio e i medici di Careggi stanno cercando di capire causa e soprattutto, stato della sua situazione cardiaca dopo il malore. A giugno il giocatore tornerà a Roma e da lì si capire cosa fare, con Abodi in prima linea per farlo tornare in campo. Intanto, i Friedkin potrebbero acquistarlo all'Everton per permettergli di continuare la sua carriera.