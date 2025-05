Non essendo previsto il suo riscatto da parte della Fiorentina, ora per Bove si aprono due strade: potrebbe restare alla Roma con lo stesso ruolo di supporto nello spogliatoio, oppure cercare una nuova avventura all’estero, dove alcuni campionati permettono l’attività agonistica anche ai giocatori portatori di defibrillatore sottocutaneo. Qualunque sia la scelta, il percorso viola resterà per lui una parentesi indimenticabile. Lo scrive la Nazione.