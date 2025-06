Bove, manca solo l’ultimo ok. Poi tre strade: e una porta a… Firenze

Si profila una bella notizia per Edoardo Bove , che potrebbe finalmente tornare a vedere in campo. Dopo le anticipazioni di ieri , anche La Gazzetta dello Sport parla della questione, provando ad analizzare le possibili strade che attendono lo sfortunato centrocampista vittima di un malore cardiaco. L'esito degli ultimi esami è stato negativo e si va verso una direzione importante: il giocatore potrà tornare in campo . Difficile dire dove, ma intanto manca solo un ultimo test di abilitazione atletica che è quasi una formalità. Una notizia bella quanto inaspettata, che adesso può davvero ridargli il sorriso.

E ora?

La rosea traccia alcune strade. Dal 1 luglio Bove sarà di nuovo alla Roma visto che non è scattato l'obbligo di riscatto della Fiorentina. I due club lasceranno tutta la decisione al ragazzo, che ha tre possibilità: andare all'estero, rimanere in giallorosso o tornare in viola di nuovo in prestito ma col rischio di non poter giocare. Con le normative attuali, infatti, a prescindere dalle certificazioni agonistiche, non potrebbe scendere in campo a causa del defibrillatore sottocutaneo. Ma il cambio delle attuali normative potrebbe cambiare tutto.