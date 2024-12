Bove, la miocardite e i controlli. A Roma sapevano, a Firenze pure

Andando per ordine, la Roma ha sempre svolto le visite a Villa Stuart. E qui Edoardo Bove ha svolto tutti gli esami del caso. Infatti, la Roma era a conoscenza del problema al miocardio e della miocardite post Covid 2020 che lo stesso giocatore ha sempre comunicato durante le visite, anche prima di venire a Firenze. Il centrocampista è stato sottoposto a varie risonanze al cuore per evidenziare cicatrici pregresse, ma non c'è mai la certezza in queste situazioni. Infatti, dopo l'arresto cardiaco, la cicatrice è parsa molto più visibile.