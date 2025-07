Bove, i test fanno sperare. E la Fiorentina rimane in contatto con il giocatore

Bove è in attesa di buone notizie per il suo futuro

Edoardo Bove è in attesa di buone notizie in merito al suo futuro professionale. Dal primo luglio è tornato un giocatore della Roma, come da contratto rinnovato due anni fa fino al 2028, con la Fiorentina che non ha potuto riscattarlo e Gasperini che non può convocarlo per il ritiro data la mancanza del certificato che attesti l'attività agonistica.