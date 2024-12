Bove e i giorni dell’attesa. Quelle diagnosi che diranno tutto

Sono giorni chiave per Edoardo Bove. Balla tanto per il ragazzo che si trova a Careggi per accertamenti dopo il malore in Fiorentina-Inter: a partire dalla carriera ma anche il valore umano che il calciatore ha all'interno del gruppo viola. Difficile - scrive il Corriere dello Sport - che il centrocampista torni a breve a disposizione, lo sa lui così come i compagni. In campo era un tuttofare, uno di quelli su cui Palladino ha innestato il 4-2-3-1 cangiante, che ora imporrà altre idee. Ma se ne parlerà più avanti, magari guardando a gennaio. Ora tutto lascia spazio all'attesa.