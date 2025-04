Bove, Colpani e una giornata di grande sport per il bene di tutti

Edoardo Bove, Francesco Toldo e Andrea Colpani ospiti d'onore di un'iniziativa segnata da entusiasmo, divertimento e gioia. «Per me è una grande emozione essere qui oggi - ha detto Bove -, vedere i ragazzi divertirsi in campo mi fa pensare al motivo per cui ho iniziato a giocare a calcio. Questa è la vera essenza dello sport». «Sto bene - ha detto il numero 4 della Fiorentina -. Come guardo al futuro? Con ottimismo, come ho sempre fatto. Veder giocare questi ragazzi mi dà una grande forza e un grande coraggio. Il calcio è di tutti, al di là delle problematiche che hai. Abbiamo molto da imparare, oggi sono qui per loro ma egoisticamente anche un po' per me».