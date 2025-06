Bologna e Napoli su Mandragora, lui aspetta il rinnovo: Fiorentina ferma

Mandragora piace in Serie A

Redazione VN 17 giugno 2025 (modifica il 17 giugno 2025 | 10:36)

Rolando Mandragora è in attesa di conoscere le intenzioni della Fiorentina riguardo al suo futuro. Il centrocampista, il cui contratto scade nel giugno 2026, è considerato con stima dalla dirigenza viola, come confermato dalle parole del DS Daniele Pradè, che ha definito il giocatore “speciale” e ha annunciato che verrà affrontato il discorso del rinnovo al momento opportuno. Tuttavia, al momento non è ancora iniziata una trattativa concreta.

Nel frattempo, l'entourage di Mandragora ha avviato contatti esplorativi con altri club, sia in Italia (tra cui Napoli e Bologna) che all’estero, soprattutto in Spagna. La scadenza non imminente del contratto conferisce alla Fiorentina una buona posizione contrattuale, ma la situazione va monitorata con attenzione.

Mandragora è particolarmente appetibile sul mercato per la sua nazionalità italiana — utile per le liste UEFA — e per le sue qualità tecniche, in particolare il piede sinistro educato, sempre più raro nel panorama calcistico nazionale. La sua professionalità e il rendimento recente lo rendono un profilo molto interessante.

Nell’ultima stagione ha disputato 43 partite, diventando una pedina chiave nel centrocampo viola, con un bilancio di 9 gol e 5 assist, brillando soprattutto nella seconda parte dell’anno. Il suo contratto prevede anche un’opzione di rinnovo automatico legata alle presenze, ma la società dovrà decidere se esercitarla o puntare su un nuovo accordo. Lo scrive il Corriere dello Sport.