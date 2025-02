Così Firenze saluta il suo ex capitano. Biraghi non è più un giocatore della Fiorentina

La rivoluzione che era prevista è finalmente arrivata, iniziata in estate e completata ieri con le cessioni di Biraghi al Torino, Sottil al Milan e Kouame all’Empoli. Biraghi, capitano e punto di riferimento del gruppo, è stato uno dei protagonisti di un cambiamento che, pur non segnando la rottura del gruppo come sottolineato anche da Palladino, ha portato a nuove dinamiche e leadership.