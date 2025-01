Biraghi-Bologna si può fare, ma il tutto dipenderà da due fattori

Per l'approdo di Biraghi al Bologna tutte le parti sono al lavoro; la dirigenza rossoblù, quella della Fiorentina e anche Mario Giuffredi, agente di Biraghi. Per far sì che la trattativa vada in porto, però, il Bologna deve prima cedere Charalampos Lykogiannis. Dopodiché le due società dovranno trovare un accordo tenendo di conto che Sartori non vorrà sborsare molto.

In caso di accordo tra le società, molto dipenderà anche dal contratto preteso dal giocatore; ed è facile intuire che le richieste si aggirerebbero su quello che è il suo ingaggio in viola e con un anno in più di contratto. L'affare che vede Biraghi al Bologna per certi versi è complicato ma un cosa è certa: le parole di Pradè nei confronti di Italiano dopo l'eccessiva esultanza non saranno di intralcio su una possibile trattativa. Anche perché, come riporta il Corriere dello Sport, tra le società il rapporto è ottimo.