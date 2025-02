Biraghi aspetta le big, ma c’è il Verona. Valentini accetta il prestito

Cristiano Biraghi non ha ancora lasciato la Fiorentina. Il terzino aspetta le big, ma per adesso c'è il Verona

L'asse Firenze-Verona comincia a dare i suoi primi frutti. Nicolas Valentini infatti si accaserà in Veneto, come riportato dal Corriere Dello Sport, con la formula del prestito secco. Il suo obiettivo è tornare a Firenze a giugno ed essere pronto. Lo stesso percorso potrebbe farlo Biraghi, che però non ha ancora accettato l'offerta. Il terzino aspetta una big, ma le opzioni si riducono. L'Inter ha chiuso per Zalewski, ed a questo punto proprio la Roma potrebbe tornare su di lui, infine c'è anche il Napoli