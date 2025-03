Bertoni: “Viola, Champions non impossibile. Beltran? Mi piace a fianco di Kean”

"Napoli e Fiorentina credo che giocheranno come se fosse la prima di undici finali. È troppo importante per gli obiettivi di entrambe: non devono perdere punti rispetto alle avversarie da qui alla fine del campionato. La Fiorentina? Credo che possa ancora qualificarsi per i quarti di Conference. Ma se anche uscisse non dovrebbe fare nessun dramma e pensare fino in fondo al campionato, perché un piazzamento in Champions, con il quinto posto, è difficile, ma non del tutto impossibile. Altrimenti può farcela per l'Europa League. Deve dare tutto per questo traguardo. (...) La Fiorentina ha un buon organico e merita un posto in Europa. A me piace molto Lucas Beltran schierato seconda punta al fianco di Moise Kean. Mi è sempre sembrato il ruolo migliore per lui. Poi per un argentino giocare al "Maradona" è davvero speciale e può dare ulteriori risorse. I viola possono fare il grande colpo in trasferta? Vincere una sfida contro una squadra di alto livello sarebbe tutto in questo momento. Una vera svolta per l'ambiente, l'umore e la squadra. Sarebbe la scintilla giusta per rialzarsi e ripartire. Cosa vorrei per regalo per i miei 70 anni? Lo scudetto del Napoli e un piazzamento Champions della Fiorentina: sarebbe perfetto".