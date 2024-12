Bertoni su Bove: “Ho rivisto l’incubo di Antognoni”

Daniel Bertoni servì la palla ad Antognoni prima che il 10 viola, nel 1981, venisse colpito dal portiere del Genoa, Martina. Il cuore si fermò di colpo per poi ripartire. "Non riuscivo a crederci. Un incubo che tornava per me, che ho vissuto quel momento in cui il mio amico Giancarlo era steso a terra. Quando il povero Bove non si alzava, sembrava lui", così l'ex viola intervistato da La Gazzetta dello Sport. "E' stato un sollievo scoprire che sta bene. Non lo conoscevo bene prima di questa stagione, ma mi ha colpito per quanta personalità avesse in campo. Si era già notato in quei pochi minuti contro l'Inter. E' dal gruppo che Bove deve ritrovare la forza per tornare, anche perché quest'anno sognare si può. Credo nello scudetto, la Fiorentina è una squadra completa con un allenatore che si adatta a diversi sistemi e un attaccante che segna come Kean. Qualunque sarà il risultato a fine anno, spero davvero che quel giorno a festeggiarlo in campo ci sia Bove".