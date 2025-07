Beltran, il Flamengo offre 15 milioni: tutto nelle mani del giocatore

Il nodo principale del mercato della Fiorentina, in questo momento, riguarda proprio Beltran (i nomi per sostituirlo). L’argentino, finora mai titolare nelle amichevoli precampionato, sembra ai margini del progetto. Il Flamengo ha messo sul piatto 12 milioni più 3 di bonus, arrivando così ai 15 richiesti dalla Fiorentina. Manca però l’accordo con il giocatore, che al momento preferisce restare in Europa o, al limite, valutare un ritorno al River Plate. Nessun segnale concreto però dal club argentino. I prossimi giorni saranno decisivi: Beltran, reduce da un lavoro personalizzato con Dzeko in Inghilterra, attende novità sul suo futuro. Lo scrive la Repubblica.