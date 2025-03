Beltran e l’amore per l’Argentina: percorso alla Quarta per lui?

Che gli argentini siano legati alla propria terra come pochi altri popoli nel mondo lo si sapeva. Lucas Beltran l'ha ribadito al media sudamericano Tyc Sports, che lo ha sollecitato sulla mancata convocazione in Nazionale: «È stato un sogno quando mi hanno chiamato per la prima volta - le sue parole - Mi sono divertito molto. Penso di avere ancora delle cose da migliorare per meritarne un'altra».