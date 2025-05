Beltran e la grinta da vichingo: adesso serve lui alla Fiorentina

Alla vigilia di Venezia-Fiorentina, la squadra è chiamata a reagire dopo la delusione dell’eliminazione in Conference League. In particolare, i riflettori sono puntati su Lucas Beltran, reduce da un periodo altalenante sia per rendimento che per ruolo in campo, spesso utilizzato fuori posizione. La sua caratteristica principale, l’aggressività, sembra essersi affievolita nelle ultime uscite, ma oggi sarà fondamentale per sopperire all’assenza di Kean.