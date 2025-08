Beltran dice no al Flamengo: trattativa saltata, ora la Fiorentina riflette

Beltran non andrà al Flamengo: trattativa bloccata. La Fiorentina valuta nuove soluzioni per l’attacco.

Redazione VN 6 agosto 2025 (modifica il 6 agosto 2025 | 09:38)

La trattativa tra Lucas Beltran e il Flamengo è ufficialmente in stallo. Il club brasiliano ha deciso di ritirarsi dall’operazione, esasperato dalle continue riflessioni del calciatore argentino. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport, che sottolinea come il Flamengo avesse già garantito i 15 milioni richiesti dalla Fiorentina per la cessione, bonus inclusi.

Il problema principale sembra essere stato il mancato entusiasmo del giocatore all’idea di trasferirsi in Brasile: Beltran vorrebbe restare in Europa e, secondo quanto riferito, l’unica eccezione sudamericana per lui sarebbe un ritorno al River Plate, la squadra che lo ha lanciato e da cui è arrivato a Firenze due estati fa.

La Fiorentina, da parte sua, non ha mai spinto il giocatore verso l’addio, ma ora dovrà trovare una nuova soluzione per sbloccare il mercato in attacco. La mancata uscita di Beltran sta infatti rallentando le operazioni in entrata.