Battere l’Atalanta giocando alti: la mossa tattica straordinaria di Palladino

La Fiorentina sorprende l’Atalanta giocando con un baricentro alto, una scelta tattica che segna un cambio di rotta rispetto alle precedenti uscite. Raffaele Palladino spiega come il ritorno alla difesa a tre abbia permesso maggiore aggressività e spinta offensiva, avvicinandosi alla sua idea originale di calcio. Questa strategia ha funzionato alla perfezione contro una big, ma l’allenatore sottolinea l’importanza di mantenere lo stesso atteggiamento anche contro squadre di media e bassa classifica per scalare posizioni in campionato.

La vittoria rafforza la fiducia della squadra, che nelle ultime settimane ha mostrato grande compattezza e serenità, come sottolineato da Palladino. Il ritorno di Rocco Commisso, presente negli spogliatoi per festeggiare con il gruppo, ha dato un'ulteriore spinta emotiva. Nessun problema grave per Parisi e Gosens, con il primo uscito per crampi e il secondo assente per una botta in allenamento. Segnali positivi che confermano la crescita della Fiorentina, ora più consapevole della propria forza.