Base solida e qualche aggiunta: il piano di Pradè per rinforzare la Fiorentina

La Fiorentina si prepara alla stagione 2025-26 con l’idea di apportare cambiamenti significativi ma non rivoluzionari, come spiegato dal direttore sportivo Daniele Pradè. La base della nuova squadra dovrebbe essere composta da 10-12 calciatori, tra cui Kean, che il club vorrebbe trattenere nonostante una clausola complicata. Per De Gea si punta al rinnovo, mentre non verranno riscattati Adli, Zaniolo, Folorunsho e Colpani. Il futuro di Cataldi sarà valutato con il tecnico Palladino, con cui è previsto un incontro dettagliato per pianificare le prossime mosse.