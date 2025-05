Baroni, c’è un indizio? Pioli gradito, valutati anche due profili giovani

Il Corriere dello Sport analizza i principali nomi legati alla panchina della Fiorentina. Tra questi, Baroni e Pioli. L'incontro tra la Lazio e Baroni per la risoluzione del contratto, in teoria annunciato per ieri e poi rimandato di qualche giorno, potrebbe essere già un indizio indicativo per dare forma al dopo Palladino: perché Marco Baroni era già entrato nell’obiettivo e questo obiettivo ora si stringe ancora di più per mettere a fuoco il bersaglio. Con Stefano Pioli che rimane nome gradito e nome su cui il club di Commisso si sta muovendo, quello che ormai tra non molto sarà l’ex tecnico della Lazio è dentro le preferenze per tutta una serie di fattori, che vanno dall’essere fiorentino al percorso fatto nelle giovanili viola da calciatore, dall’essere capace di proporre un calcio di ottima qualità e al tempo stesso concreto, le stesse caratteristiche non a caso che accompagnerebbero il Pioli-ter a Firenze (compresi i sei anni da difensore tra il 1989 e il 1995) qualora la scelta cadesse poi sul tecnico parmigiano. Piace Baroni, piace Pioli, soprattutto vengono ritenuti idonei a ricevere le nuove aspettative della città e dei tifosi: dire o l’uno o l’altro per la panchina è presto e forse non sarà mai nemmeno il tempo dentro un mercato allenatori davvero mai così convulso come stavolta, ma di sicuro sono i principali destinatari delle attenzioni al Viola Park in questo momento di valutazioni a tutto campo. Che difatti prevedono altri profili, come quelli di Alberto Gilardino e Francesco Farioli, più giovani, più da accompagnare nel percorso impegnativo che la Fiorentina sarà chiamata ad affrontare da luglio in avanti.