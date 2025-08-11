Mario Balotelli, attaccante svincolato dopo la deludente esperienza al Genoa nella scorsa stagione, ha parlato a La Gazzetta dello Sport:
Balotelli: “Qualcuno non mi ha voluto in Nazionale. Futuro? Ho le idee chiare”
SuperMario non vuole smettere e rilancia, ricordando i tempi della Nazionale con una punta di rammarico
Dove mi rivedrete in campo? Vorrei rispondere ma non riesco (e ride). Un sogno? Giocare nel Real Madrid… In realtà cerco un club che mi dia fiducia sto bene e mi sento pronto. Voglio giocare altri due-tre anni e poi vado da mio fratello Enock, ora gioca nel Vado tra i dilettanti. Comunque gli ho promesso che chiuderò la carriera giocando insieme a lui.
Nazionale—
Potevo metterci più impegno. Mi resta il rimpianto della Nazionale: potevo giocare di più. Ho segnato 14 goal come Rivera? Lasciamo stare. Se avessi avuto più chance, magari avrei potuto avvicinarmi a Riva. Qualcuno non mi voleva in azzurro… Ma è acqua passata. Gattuso merita il mio bocca al lupo, ce la metterà tutta.
