Balotelli: “Qualcuno non mi ha voluto in Nazionale. Futuro? Ho le idee chiare”

SuperMario non vuole smettere e rilancia, ricordando i tempi della Nazionale con una punta di rammarico
Mario Balotelli, attaccante svincolato dopo la deludente esperienza al Genoa nella scorsa stagione, ha parlato a La Gazzetta dello Sport:

Dove mi rivedrete in campo? Vorrei rispondere ma non riesco (e ride). Un sogno? Giocare nel Real Madrid… In realtà cerco un club che mi dia fiducia sto bene e mi sento pronto. Voglio giocare altri due-tre anni e poi vado da mio fratello Enock, ora gioca nel Vado tra i dilettanti. Comunque gli ho promesso che chiuderò la carriera giocando insieme a lui.

Potevo metterci più impegno. Mi resta il rimpianto della Nazionale: potevo giocare di più. Ho segnato 14 goal come Rivera? Lasciamo stare. Se avessi avuto più chance, magari avrei potuto avvicinarmi a Riva. Qualcuno non mi voleva in azzurro… Ma è acqua passata. Gattuso merita il mio bocca al lupo, ce la metterà tutta.

