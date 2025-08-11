Balotelli: “Qualcuno non mi ha voluto in Nazionale. Futuro? Ho le idee chiare”

Potevo metterci più impegno. Mi resta il rimpianto della Nazionale: potevo giocare di più. Ho segnato 14 goal come Rivera? Lasciamo stare. Se avessi avuto più chance, magari avrei potuto avvicinarmi a Riva. Qualcuno non mi voleva in azzurro… Ma è acqua passata. Gattuso merita il mio bocca al lupo, ce la metterà tutta.