Il giallo rimediato da Kean a Milano ha dato il via al dibattito, chi gioca al suo posto? Per chiarire i dubbi La Nazione ha intervistato Ciccio Baiano . L'ex attaccante prima di tutto parla delle offese razziste subite da Moise Kean :

"Quello che è accaduto è una schifezza, basta, ma veramente basta. Andiamo a prenderli a casa questi personaggi, emarginiamoli, come hanno fatto in Inghilterra". Quanto alla gara di domenica Baiano non ha dubbi, l'attaccante deve essere Beltran. L'argentino è arrivato a Firenze proprio da punta, con lui da numero 9 non ci sarebbero sacrifici tattici di altri giocatori