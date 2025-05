Baby viola pronti al salto: da Caprini a Rubino. La situazione

La Fiorentina nelle ultime due partite di campionato cercherà di inseguire ancora il sogno chiamato Europa (ad oggi molto lontano) eppure è chiaro che, con la risicata disponibilità in attacco con cui si troverà a lavorare Palladino, non sono pochi i giovani della Primavera che sognano un'occasione con i più grandi negli ultimi 180’ della stagione. Come scrive La Nazione, con il Bologna Beltran e Zaniolo saranno squalificati mentre sono ancora da valutare le condizioni di Kean e Gudmundsson : ecco che dunque per il derby dell’Appennino l’allenatore viola, punzecchiato nel post gara di Venezia proprio sul mancato utilizzo delle pianticelle, potrebbe pensare di dar spazio a quegli elementi che più volte nel corso della stagione sono stati aggregati alla prima squadra.

A chi potrebbe toccare?

Il riferimento immediato va ai due 2006 che lunedì hanno assistito alla disfatta viola in laguna, ovvero Tommaso Rubino e Maat Caprini: il primo, con i suoi 17 gol con la Primavera, ha già accumulato due presenze coi big e non vede l’ora di dare sfoggio a tutto il suo talento, mentre il secondo - il più pronto fisicamente, secondo il tecnico - di reti con l’Under-20 ne ha totalizzate 9 e ha già all’attivo due gettoni in A. Rubino e Caprini non sono però gli unici baby che Palladino potrebbe chiamare in causa in vista del rush finale: gli occhi sono puntati anche sul centravanti della Primavera Braschi, 14 reti, l’ultima delle quali decisiva sabato scorso (prima del rosso che lo costringerà a tre turni di stop) per regalare alla formazione di Galloppa i playoff scudetto.