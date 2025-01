Arriva il Napoli: Franchi tutto esaurito (per quanto possibile)

Domani per la partita contro il Napoli è atteso il ritorno del Franchi tutto esaurito per quanto possibile in tempi di restyling. Di fronte al proprio pubblico, eccezion fatta per la sconfitta con l’Udinese, la Fiorentina aveva fin qui sfornato ottime prestazioni. Non solo. È proprio al Franchi che la squadra di Palladino aveva messo l’accento sul suo percorso in campionato coi successi contro Lazio, Milan e Roma che hanno lanciato il gruppo nelle parti alte della classifica. Da una parte il fattore casalingo, da recuperare per tornare a definire il Franchi come il fortino inespugnabile. Dall’altra il confronto contro una formazione, quella di Conte, candidata alla lotta per lo scudetto. Lo riporta Repubblica Firenze.