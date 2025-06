Ansia Kean, CorSport: “L’Al Qadsiah fa sul serio, lui chiede 20mln di stipendio”

Martedì prossimo scatterà ufficialmente la clausola rescissoria di Moise Kean, fissata a 52 milioni di euro. In quel momento, qualsiasi club — italiano o straniero — potrà acquistare l’attaccante dalla Fiorentina pagando l’intera somma, a patto che il giocatore sia d’accordo. Kean si trova bene a Firenze, ma ha scelto di non esporsi: vuole prendersi le due settimane di validità della clausola (fino al 15 luglio) per ascoltare eventuali offerte e valutare con i suoi agenti la soluzione più vantaggiosa per il suo futuro.