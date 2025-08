Anche su Sohm c’è lo zampino di Pioli. Come è nata la trattativa

Simon Sohm rianima il mercato in entrata della Fiorentina. Dopo alcune settimane di "pausa", Pradè e Goretti tornano a chiudere un'operazione, quella del centrocampista svizzero. Il mediano del Parma arriverà a Firenze nei prossimi giorni, per una cifra che si aggira sui 16 milioni ( QUI LA NEWS ). Un obiettivo che la Fiorentina si era prefissata da alcune settimane.

Pioli approva

Come in tutta l'attuale campagna acquisti, c'è la firma di Stefano Pioli. Il nome si Sohm piaceva molto al tecnico, e già nei primi colloqui con la società era emerso tra i preferiti dell'allenatore. L'idea Kessiè era nata per trovargli una possibile alternativa. Tra l'altro la società lo monitorava da tempo. Già a fine 2023 aveva stupito al Franchi, in un ottavo di Coppa Italia, vinto dalla Fiorentina ai rigori.