Ambiziosi e duttili: Fiorentina-Napoli è la proiezione di Palladino e Conte

"Se cambiare idea e rivedere le proprie convinzioni è sintomo di intelligenza allora, Raffaele Palladino e Antonio Conte, sono praticamente due geni. Allenatori diversi ma simili e, soprattutto, accomunati da una strambata tanto forte (ad inizio stagione) quanto determinante per prendere il vento giusto e spiccare il volo. Uno, dopo un avvio shock (sconfitta 3-0 a Verona) ha messo da parte l’adorata difesa a tre per passare al 4-3-3 e da quel momento, il suo Napoli, è diventata una macchina praticamente perfetta. Stesso discorso per il mister viola: inizio terribile, tanti saluti al 3-4-2-1, passaggio al 4-2-3-1 e via. Una vittoria dopo l’altra (otto di fila) e Fiorentina in piena zona Champions League. E così oggi, per la prima gara del 2025 e ultima del girone d’andata, in un Franchi praticamente sold out, si troveranno di fronte due squadre che sono, né più né meno, la proiezione sul campo dei propri allenatori".