Altro che mercato di riparazione: ambizione e orgoglio nel gennaio viola

La Fiorentina dovrà utilizzare la sessione di gennaio come campagna di rafforzamento e consapevolezza, per blindare il posto in classifica

La Nazione oggi in edicola si concentra sul mercato viola e sulle mosse successive della società di Commisso a gennaio. Ma guai a chiamarlo mercato di riparazione, perché l'occasione è ben diversa. Altro che scambio di figurine, ma scelte che nel breve e nel lungo periodo potrebbero cambiare non poco le cose. La Fiorentina attuale ha probabilmente fatto il massimo in relazione alle sue possibilità, con un allenatore seguito con attenzione dai propri uomini e con elementi di livello e un gioco che a Firenze non si vedeva da tempo. Adesso c'è la possibilità di andare a fare un ulteriore salto in avanti.