Al Viola Park confronto squadra-tecnico. I casi spinosi da analizzare

La Fiorentina si è ritrovata ieri al Viola Park per una sessione di psicanalisi dopo la pessima sconfitta di Monza. È stato soprattutto il confronto con il tecnico Palladino a tenere banco: non certo una resa dei conti, ma un modo per guardarsi negli occhi e capire da dove ripartire. È innegabile che all'interno della squadra ci siano più di un problema, anche banalmente legato alla rottura con alcuni interpreti.

Strappi da risolvere

La Nazione ricorda il caso Biraghi, ormai fuori squadra, così come l'addio di Martinez Quarta. Ancora, il rendimento di Gudmundsson: condizione fisica deficitaria o psicologica? Un rapporto che non decolla col tecnico? Motivazioni che scarseggiano? E poi c'è l'affaire Pongracic: l'ex Lecce doveva essere un valore aggiunto in difesa, ma non si è praticamente mai visto. Sono tutte situazioni che scricchiolano al momento in cui i risultati non arrivano. Non solo: l'involuzione di De Gea e Gosens, il rendimento di Colpani. Ricomporre l'ambiente subito: ecco la priorità.