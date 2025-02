Al Franchi uniti, non sui social: i tifosi della Fiorentina scaricano Palladino

Il sesto posto in classifica è a rischio, e il calendario non aiuta: dopo il Lecce, la Fiorentina dovrà affrontare un ciclo di partite difficili contro le big, oltre alla doppia sfida con il Panathinaikos in Conference League. Questa fase della stagione sarà decisiva per le sorti del club e del suo allenatore, con la necessità di una reazione immediata per evitare di compromettere gli obiettivi stagionali. Lo scrive la Nazione.