Adli vicino al recupero. Ma la parola chiave è cautela

Yacine Adli dopo alcune settimane ai box scalda i motori. Ma c'è molta cautela per la sua caviglia

Yacine Adli è ormai assente da diverse partite, e la Fiorentina sta soffrendo la mabcanza dell'ex Milan. Le sue geometrie, abbinate anche ad un'ottima vena realizzativa da fuori, lo avevano reso un uomo chiave per Palladino. Colui dal quale passavano tante trame di giooco viola. Adesso però Adli sta per tornare a disposizione, come riporta La Nazione. Il giocatore potrebbe anche essere convocato domani, ma c'è la massima cautela. Nessuno vuole rischiare ricadute alla caviglia, e la decisione sarà presa da Palladino e lo staff medico