Adli e Folorunsho verso il recupero, Kean da valutare. Gudmundsson pedina in più

Un giorno di riposo per ricaricare le pile e ripartire alla grande in vista di una settimana, la prima di diverse, molto probante. Quest'oggi la Fiorentina ricomincerà ad allenarsi, al Viola Park, con l'obiettivo di preparare al meglio la sfida di giovedì prossimo valida per l'andata degli ottavi di finale di Conference League contro il Panathinaikos, ieri vittorioso in campionato per 2-0 contro il Panetolikos (gol di Swiderski e Ounahi). Servirà la massima concentrazione per risparmiarsi un ritorno al cardiopalma come già successo in passato, seppure con un'altra gestione tecnica.