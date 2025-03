Adli e Folorunsho pronti, Palladino ha abbondanza e vuole certezze

Centrocampo folto

Ma le buone notizie non finiscono qui: in due infatti possono recuperare per la partita con la Juventus: si tratta di Adli e Folorunsho, che scalpitano per tornare titolari e sono stati particolarmente performanti in questi giorni. L'unico dubbio, in una squadra che dovrebbe trovare conferma praticamente in tutti gli interpreti, riguarda Dodò: il brasiliano ha giocato 14 gare di fila da titolare e tre in otto giorni.